Завтра у Білорусі обиратимуть депутатів нижньої палати парламенту

У неділю, 17 листопада, у Білорусі відбудуться вибори до Палати представників - нижньої палати Національних зборів (парламенту).

Про це повідомляє "Беларусь сегодня".

"Основний день голосування - 17 листопада, але достроково проголосувати можна було протягом п'яти днів з 12 листопада. Для проведення виборів у Палату представників утворено 110 виборчих округів, сформована 5831 дільниця для голосування, в тому числі 46 за межами країни", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, взяти участь у цих виборах зможуть 6 880 605 громадян Білорусі.

Читайте також: Спостерігачі Європарламенту не поїдуть на вибори у Білорусі

Вибори Палати представників, яка складається зі 110 депутатів, проводяться в одномандатних округах за мажоритарною системою.

Для визнання виборів такими, що відбулися, достатньо, аби проголосувало більше половини виборців округу, внесених до списків. Обраним вважається кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів.