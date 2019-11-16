Завтра у Білорусі обиратимуть депутатів нижньої палати парламенту
Про це повідомляє "Беларусь сегодня".
"Основний день голосування - 17 листопада, але достроково проголосувати можна було протягом п'яти днів з 12 листопада. Для проведення виборів у Палату представників утворено 110 виборчих округів, сформована 5831 дільниця для голосування, в тому числі 46 за межами країни", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, взяти участь у цих виборах зможуть 6 880 605 громадян Білорусі.
Вибори Палати представників, яка складається зі 110 депутатів, проводяться в одномандатних округах за мажоритарною системою.
Для визнання виборів такими, що відбулися, достатньо, аби проголосувало більше половини виборців округу, внесених до списків. Обраним вважається кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів.