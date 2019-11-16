У Празі десятки тисяч чехів вимагають відставки прем'єра
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Десятки тисяч чехів беруть участь у столичному мітингу проти прем'єр-міністра Андрія Бабіша у вихідні, присвячені 30-й річниці Оксамитової революції», - йдеться в повідомленні.
Протестувальники з усієї країни зібралися в празькому парку Летна на другий за рахунком масовий протест проти Бабіша.
Демонстранти вважають, що популістський прем'єр-міністр є загрозою демократії в країні. Вони вимагають його відставки.
Бабіш, який зараз знаходиться під розслідуванням конфлікту інтересів ЄС, заперечує будь-які правопорушення і каже, що у нього немає причин йти у відставку.
Організатори акцій протесту, група активістів під назвою «Мільйон моментів за демократію», заявили, що в мітингу в столиці Чехії беруть участь 300 000 людей.