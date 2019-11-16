У Сирії підірвали автомобіль, більше десяти цивільних загинули

У Сирії недалеко від кордону з Туреччиною було підірвано автомобіль, загинуло щонайменше десять осіб.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані Міністерства оборони Туреччини.

«В результаті вибуху автомобільної бомби в Сирії недалеко від кордону з Туреччиною було вбито не менше 10 осіб», - йдеться в повідомленні.

Також у турецькому Міноборони заявили про понад 15 поранених, звинувативши в атаці бойовиків сирійських курдів.

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Вибух стався в сирійському місті Аль-Баб, розташованому на півночі країни біля кордону з Туреччиною.

Зазначається, що кількість загиблих у повідомленнях ЗМІ різниться. Так, наприклад, активістський медіацентр Алеппо заявляє про 12 загиблих, Сирійська обсерваторія з прав людини свідчить про 14 жертви, а джерела сирійського інформагентства SANAстверджують, що в результаті вибуху загинуло 15 мирних жителів.