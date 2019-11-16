Протести проти підвищення цін на бензин в Ірані: загинула людина

В Ірані під час протестів, що спалахнули в суботу на тлі підвищення цін на бензин, загинула людина, ще кілька поранені.

Про це повідомляє AFP.

«Одну людину було вбито, інші отримали поранення в ході акцій протесту, які поширилися в Ірані в суботу після несподіваного рішення про підвищення цін на бензин і його нормування», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався під час протестів у місті Сирджан.

«На жаль, когось було вбито», - заявив виконуючий обов'язки губернатора міста Мохаммад Махмудабаді, додавши, що причина смерті невідома, і поки не можна точно сказати «чи було застрелено цю людину».

Махмудабаді підкреслив, що «у силовиків не було дозволу стріляти, і їм було дозволено робити попереджувальні постріли».

Читайте також: В Ірані проходять протести через підвищення цін на бензин

Демонстрації в Ірані почалися у п'ятницю, через кілька годин після того, як у країні було оголошено, що відтепер ціну на бензин буде підвищено на 50 відсотків за перші 60 літрів, і на 300 відсотків - понад встановлену норму на місяць.

Фото: ATTA KENARE.