У Росії помер відомий опозиційний політик

Лідер суспільно-політичного руху "Нова Росія" Микита Ісаєв помер на 42-му році життя в поїзді.

Про це повідомляє ТАСС.

"Директор Інституту актуальної економіки, лідер громадського політичного руху "Нова Росія" Микита Ісаєв помер на 42-му році життя в поїзді, що прямував з Тамбова до Москви", - йдеться в повідомленні.

Слідчий комітет почав перевірку за цим фактом.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, політик почувався погано, і йому викликали швидку.

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"Прибулі на станцію Узуново лікарі констатували смерть — серцево-судинна недостатність і зупинка серця. Тіло політика доправили на Павелецький вокзал", - повідомили на каналі.