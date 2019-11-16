У Росії помер відомий опозиційний політик
Укрінформ
Лідер суспільно-політичного руху "Нова Росія" Микита Ісаєв помер на 42-му році життя в поїзді.
Про це повідомляє ТАСС.
"Директор Інституту актуальної економіки, лідер громадського політичного руху "Нова Росія" Микита Ісаєв помер на 42-му році життя в поїзді, що прямував з Тамбова до Москви", - йдеться в повідомленні.
Слідчий комітет почав перевірку за цим фактом.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, політик почувався погано, і йому викликали швидку.
"Прибулі на станцію Узуново лікарі констатували смерть — серцево-судинна недостатність і зупинка серця. Тіло політика доправили на Павелецький вокзал", - повідомили на каналі.