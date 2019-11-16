Помер підозрюваний у стрілянині у школі Каліфорнії

У Каліфорнії 16-річний Натаніель Берхоу, підозрюваний у стрілянині у школі, помер у лікарні.

Про це заявила повідомляє CNN.

«Шістнадцятирічний стрілок, який вистрелив у себе після того, як вбив двох своїх однокласників та поранив ще трьох учнів в Південній Каліфорнії, помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Натаніель у власний день народження відкрив вогонь по учням старших класів, у результаті чого постраждали щонайменше 5 студентів, двоє з яких, 15-річна Грейс Енн Мюльбергер та 14-річний Домінік Блеквелл, померли у лікарні. Ще троє учнів отримали поранення, їхній стан стабільний.

Згодом після стрілянини 16-річний нападник вистрілив собі у голову, після чого хлопця було госпіталізовано до лікарні, де він помер вчора ввечері.

У поліції заявили, що напад був ретельно спланований, але мотиви підлітка поки не зрозумілі.

Як повідомлялося, два дні тому у містечку Санта-Кларіта, що знаходиться у передмісті Лос-Анджелеса (США), сталася стрілянина у середній школі.