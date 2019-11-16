Коаліція проти ІДІЛ підтвердила готовність до нового етапу боротьби з тероризмом

На позачерговій міністерській зустрічі очолюваної США коаліції боротьби з ІДІЛ, яка відбулась у Вашингтоні, представники 23 країн закликали до продовження боротьби з тероризмом.

Відповідне комюніке оприлюднило МЗС Німеччини.

«Підтверджуємо нашу спільну готовність і рішучість вступити у новий етап боротьби, продовжуючи наші спільні зусилля проти ІДІЛ в Іраку та Сирії… Коаліція має підтримувати єдність мети та згуртованість», - ідеться в документі.

Міністри закордонних справ підтвердили своє зобов’язання забезпечити стійку поразку ІДІЛ, запобігати спробам організувати теракти на території країн коаліції та її партнерів. Це передбачає продовження навчання, консультування та підтримку «законних партнерів у регіоні, які беруть участь у боротьбі проти осередків і мереж ІДІЛ у Сирії та Іраку, дотримуючись міжнародного законодавства».

Читайте також: Туреччина почала висилати іноземних бойовиків ІДІЛ до США та Європи

Дипломати обіцяють продовжувати зусилля для притягнення до відповідальності терористів відповідно до міжнародного права.

У комюніке нагадується, що за п'ять років Глобальна коаліція разом зі своїми партнерами визволила Ірак та північний схід Сирії від ІДІЛ, яка на піку потужності контролювала майже 110 тис. кв. км, маючи понад 40 тис. бійців.

Також зазначається, що кампанія коаліції визволила близько 7,7 млн осіб з-під контролю терористів. Члени коаліції допомогли зібрати понад $20 млрд на гуманітарну та стабілізаційну допомогу для підтримки іракського та сирійського народів, а також підготували та оснастили понад 220 тис. співробітників служб безпеки та поліції для стабілізації місцевих громад.

Читайте також: У Нідерландах і Бельгії затримали шістьох осіб за фінансування ІДІЛ

Але ці успіхи коштували величезних жертв, констатується в комюніке: у рамках місії «Поразка ІДІЛ» десятки тисяч партнерів у Сирії та Іраку загинули, своє життя в боротьбі з тероризмом також віддали понад 100 представників коаліції.

Фото: DW