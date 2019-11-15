Хорватське головування спробує полегшити демографічні проблеми ЄС

Половина країн ЄС має негативний показник народжуваності і населення, яке швидко старіє, тож наступне Хорватське головування в ЄС вже зараз готується до дій, щоб спробувати полегшити цю проблему.

Така думка звучала під час конференції щодо вирішення демографічних викликів ЄС, яка відбулася під егідою Європейського економічного та соціального комітету (EESC) у Загребі. Докладна інформація про цей захід оприлюднена на сайті EESC.

"Тривожні індикатори фіксують швидке скорочення населення в ЄС. За цими показниками, до кінця століття населення ЄС буде складати лише 4,1% від населення світу. Нині половина країн в ЄС мають негативні показники народжуваності і одночасне збільшення тривалості життя, що неминуче веде до старіння населення та скорочення кількості людей працездатного і репродуктивного віку. В результаті до 2060 року на кожну літню особу буде приходитися дві людини працездатного віку, в той час як зараз таке співвідношення становить 1 до 4", - йдеться у публікації.

Фото: eesc.europa.eu

Така динаміка потенційно може змінити роль ЄС у глобальній економіці та геополітиці, а також зменшити вплив об’єднаної Європи у світі. Як оголосили під час заходу представники уряду Хорватії, вирішення цієї проблеми стане одним із ключових напрямків діяльності майбутнього Хорватського головування ЄС, яке країна прийме на себе у період з січня по червень 2020 року.

"Демографія має бути переміщена в центр уваги політики ЄС з метою зберегти розвиток у всіх країнах-членах. Поточний рівень народжуваності у середньому складає 1,59, при цьому майже половина дітей в ЄС є первістками у власних родинах. Саме тому Хорватія визнає демографічне поновлення як ключове питання для майбутнього розвитку», - зауважила з цього приводу хорватський міністр з демографії, родини, молоді та соціальних питань Весна Бедековіч.

За її словами, уряд Хорватії вже готує стратегічний документ, який представить ряд конкретних заходів для поліпшення демографічних показників.

Зокрема, йдеться про збільшення допомоги при народженні дитини. За прогнозом, після реалізації цієї програми більше ніж 60% батьків зможуть отримувати повний розмір зарплати під час догляду за дитиною протягом першого року її життя.

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Ще один захід – подовження трудового стажу для батьків на 6 місяців за кожну народжену або усиновлену дитину, для догляду за якою вони використали "декретну" відпустку. Потенційно це збільшить майбутню пенсію працюючих людей приблизно на 2%.

Серед головних напрямків депопуляції європейських країн, особливо в країнах центральної, східної та південно-західної Європи, учасники конференції назвали також збільшення еміграції молодих та добре освічених людей у більш заможні країни Європейського Союзу, при тому, що вільний рух працівників у межах ЄС залишається фундаментальним принципом європейського Співтовариства.

Відповідно до наведеної на конференції статистики, у 2017 році не менше 17 мільйонів людей переміщалися всередині ЄС між різними кранами. Більшість з них шукали роботу і Великій Британії, у Німеччині, Іспанії, Італії та Франції, в той час як найбільша їх кількість виїхали з Польщі, Румунії, Болгарії, Португалії і самої Хорватії. Саме тому одним з напрямків рішення цієї демографічної проблеми може стати поступове вирівнювання темпів розвитку та рівня життя і доходів у різних європейських країнах.