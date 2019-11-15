У Лондоні через витік газу евакуювали сотні людей та перекрили центр

У Лондоні через витік газу евакуювали сотні людей та перекрили центр

Укрінформ
У Лондоні через масштабний витік газу в районі Міллбанк евакуювали 400 осіб.

Про це повідомляє Лондонська пожежна служба у Twitter.

“Близько 400 осіб були евакуйовані з офісів після масштабного витоку газу у Міллбанку. Район Міллбанк закритий від Парламентської площі до Ламбетського мосту”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє сайт MyLondon, також були перекриті вулиці поблизу Вестмінстера. Місцева поліція підтвердила у Twitter, що її співробітники працюють на місці. Деталі інциденту з'ясовуються.

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В евакуйованому районі, розташованому на захід від британського парламенту, розташовані переважно офіси. Зокрема, політичних організацій та розвідувального агентства MI5.

London Fire Brigade‏, Twitter

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