У Лондоні через витік газу евакуювали сотні людей та перекрили центр

У Лондоні через масштабний витік газу в районі Міллбанк евакуювали 400 осіб.

Про це повідомляє Лондонська пожежна служба у Twitter.

“Близько 400 осіб були евакуйовані з офісів після масштабного витоку газу у Міллбанку. Район Міллбанк закритий від Парламентської площі до Ламбетського мосту”, - йдеться у повідомленні.

Around 400 people have been evacuated from offices following a large gas leak on Millbank, SW1P. Millbank is closed from Parliament Square to #Lambeth Bridge. Please avoid the area if possible pic.twitter.com/uzIuKuyMd5 — London Fire Brigade (@LondonFire) 15 листопада 2019 р.

Як повідомляє сайт MyLondon, також були перекриті вулиці поблизу Вестмінстера. Місцева поліція підтвердила у Twitter, що її співробітники працюють на місці. Деталі інциденту з'ясовуються.

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В евакуйованому районі, розташованому на захід від британського парламенту, розташовані переважно офіси. Зокрема, політичних організацій та розвідувального агентства MI5.

London Fire Brigade‏, Twitter