У Бішкеку судять експрезидента Киргизстану

У Бішкеку почався суд над колишнім президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим по суті кримінальної справи про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Про це повідомляє портал 24.kg.

"Сьогодні в Первомайському районному суді Бішкека почнеться один з найгучніших процесів - про незаконне звільнення злодія в законі Азіза Батукаєва. Головним обвинуваченим у кримінальній справі проходить колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, Азіз Батукаєв залишив країну в квітні 2013 року. Лікарі тоді поставили йому діагноз «гострий лейкоз». Він достроково звільнився з колонії в Нарині, де відбував покарання, і поъхав у РФ.

За фактом відразу ж призначили перевірку, але порушень правоохоронні органи і прокуратура тоді не знайшли. Розслідування справи про незаконне звільнення кримінального авторитета відновилося у січні 2019-го.

Обвинуваченими проходять 19 осіб, в тому числі колишній глава держави Алмазбек Атамбаєв.

Самого ж колишнього президента затримали 8 серпня після штурму його будинку в селі Кой-Таш. Йому пред'явлені обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу КР: корупція, легалізація/відмивання доходів, організація масових заворушень, вбивство тощо.

Зазначалося, що справа розглядатиметься в закритому режимі. Алмазбек Атамбаєв відмовляється брати участь у судовому розгляді. На попередні слухання він не з'явився - відмовився залишати камеру СІЗО. Юристи вважають, що його можуть доставити в суд примусово.