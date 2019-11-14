Зростає загроза “розповзання” ІДІЛ за межі Сирії й Іраку - Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео заявив про занепокоєння у зв'язку із розширенням загрози теругруповання "Ісламська держава" за межами Сирії й Іраку, де ІДІЛ був знищений майже на 100%.

Про це керівник американської дипломатії висловився в четвер під час міжнародної наради Коаліції проти ІДІЛ у Вашингтоні.

"Існує зростаюча стурбованість загрозою ІДІЛ за межами Іраку й Сирії", - заявив глава Державного департаменту.

Він уточнив, що відповідні заходи реагування вже були проведені в Західній Африці та регіоні Сахель, і в цій зоні переважно зосереджуватимуться нові зусилля коаліції протистояння ІДІЛ за межами Іраку й Сирії.

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"Ми плануємо проведення зустрічі Коаліції, де зосереджуватиметься увага на конкретній підтримці, яку можуть надати партнери в цьому регіоні.

Помпео підкреслив, що боротьба з ІДІЛ - це "довготривале випробування прагнень, випробування цивілізації проти варварства".

Як повідомлялося, американська сторона зібрала в четвер у Вашингтоні так звану малу робочу групу з протистояння ІДІЛ.