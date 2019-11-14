Франція на місяць зупинила АЕС через землетрус

Після землетрусу на південному сході Франції три реактори АЕС Крюа планують запустити лише у першій половині грудня.

Про це розповів енергетичний оператор Франції компанія EDF, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«EDF планує поступово відновити роботу реакторів на АЕС Крюа упродовж перших двох тижнів грудня», - заявили у компанії.

Оператор повідомив, що після землетрусу 11 листопада на станції Крюа продовжуються заходи контролю трьох реакторів, які були зупинені.

Нині результати контролю оцінює національний регулятор атомної безпеки Франції.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада на південному сході Франції стався землетрус магнітудою 5,4 бала. Декілька людей отримали поранення.

Цього тижня землетруси у 3,3 та 2,6 бала були відчутні у Страсбурзі та прилеглих комунах.

Фото: LE PARISIEN