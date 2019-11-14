Франція на місяць зупинила АЕС через землетрус
Укрінформ
Після землетрусу на південному сході Франції три реактори АЕС Крюа планують запустити лише у першій половині грудня.
Про це розповів енергетичний оператор Франції компанія EDF, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«EDF планує поступово відновити роботу реакторів на АЕС Крюа упродовж перших двох тижнів грудня», - заявили у компанії.
Оператор повідомив, що після землетрусу 11 листопада на станції Крюа продовжуються заходи контролю трьох реакторів, які були зупинені.
Нині результати контролю оцінює національний регулятор атомної безпеки Франції.
Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада на південному сході Франції стався землетрус магнітудою 5,4 бала. Декілька людей отримали поранення.
Цього тижня землетруси у 3,3 та 2,6 бала були відчутні у Страсбурзі та прилеглих комунах.
Фото: LE PARISIEN