У Москві застрелили чемпіона світу з тайського боксу

Трикратного чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна застрелили у Москві.

Про це повідомляє ТАСС.

"Напередодні ввечері 40-річний спортсмен вийшов на зустріч з дому на Нахімовському проспекті до свого автомобіля, де невідомий зробив у нього кілька пострілів, в тому числі в голову, і зник", - йдеться у повідомленні.

Слідчі порушили справу про вбивство і незаконний обіг зброї. Про мотиви злочинця поки нічого не повідомляється.

40-річний Болян досяг великих висот в тайському боксі. Він тричі вигравав чемпіонат світу з тайського боксу за версією WPKA, чемпіонат світу і Кубок світу з тайського боксу за версією IPMTF, Кубок Азії з кікбоксингу за версією WPKA, а також став 17-разовим чемпіоном в інших міжнародних турнірах. Також він встановив унікальний рекорд по швидкості нанесення ударів за секунду Ашот Болян зробив 11 ударів, з яких 8 руками, і 3 ногами.

У 2004 році Болян переїхав до Росії і завершив кар'єру. Останнім часом він очолював Департамент спорту Світового вірменського конгресу, був президентом Всесвітньої асоціації вірменських спортивних федерацій і очолює департамент спорту Російської і Ново-Нахічеванської єпархії ВАЦ.

Фото: Facebook Ашота Боляна