Ердоган заявив, що Туреччина готова придбати американські ЗРК Patriot

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що готовий придбати системи ЗРК Patriot, якщо США запропонують вигідні умови.

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми можемо подолати розбіжності навколо (російських зенітних ракетних систем – ред.) С-400 і (американських винищувачів п'ятого покоління – ред.) F-35. Я сказав президенту (Трампу — ред.) про своє бажання придбати Patriot, якщо надійде вигідна пропозиція", – сказав турецький президент.

Нагадаємо: президент Туреччини перебуває у США з робочим візитом. Перед від'їздом з Анкари до Вашингтону він повідомив про готовність почати нову еру в питаннях, що стосуються безпеки обох країн.