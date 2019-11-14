Ердоган повернув Трампу листи та вимагав видачі Гюлена

У ході зустрічі Президентів Туреччини та США, яка відбулася у Вашингтоні, Реджеп Тайїп Ердоган повернув Дональду Трампу його листи, зокрема той, в якому американський лідер звертався у досить грубій формі та погрожував знищити турецьку економіку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Я сьогодні повернув ці листи пану президенту", - сказав Ердоган.

Також Президент Туреччини звернувся до американського колеги з вимогою видати релігійного проповідника, лідера FETO Фетхуаллаха Гюлена, який нині перебуває в США.

"Ми вкотре висловили нашу вимогу припинити його (Гюлена – ред.) перебування в США... Ми представили багато документів, особливо під час цього візиту... Сподіваємося, що оскільки ми видаємо терористів за їх (США – ред.) запитом, так і вони його нам видадуть", - вказав Ердоган.

Він також вкотре наголосив на тому, що у Туреччини немає проблем з курдами, проблема полягає у терористичних організаціях, таких як PKK, YPG.

"Так само, як у нас хороші стосунки з нашими братами-курдами на півночі Іраку, у нас немає проблем з нашими братами-курдами на півночі Сирії", - вказав Ердоган.

Щодо питання постачання американських F-35 та закупівлі російських ЗРК С-400, що у Вашингтоні вважають взаємовиключними, Ердоган заявив про те, що питання варто вирішувати ведучи діалог, та вказав, що Анкара готова вести переговори про постачання американської системи ППО Patriot.

"Я знову сказав президенту (Трампу – ред.), що ми зможемо придбати системи Patriot, якщо пропозиція буде надана на прийнятних умовах", - сказав він.

Як відомо, президент Туреччини перебуває в США з робочим візитом. Перед від'їздом з Анкари у Вашингтон він повідомив про готовність розпочати нову еру в питаннях, що стосуються безпеки обох країн.

Щодо листів, про передачу яких повідомив Ердоган, їх зміст раніше був оприлюднений американськими ЗМІ. В них Трамп закликав Ердогана "не бути дурнем" та пригрозив "знищити турецьку економіку" через дії Туреччини в Сирії. Пізніше турецькі ЗМІ повідомили, що Ердоган відхилив листи Трампа та викинув у смітник.