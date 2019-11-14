Європейська демократія потребує постійного захисту — президент ЄП

Досягнення європейської демократії не є незворотними, вони потребують постійного захисту від “демонів минулого”.

Про це заявив президент Європарламенту Девід Сассолі у середу в Брюсселі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому 30-й річниці падіння Берлінської стіни, повідомляється на сайті Європарламенту.

"На жаль, європейська демократія, її цінності та принципи, на яких вона заснована, не є незворотними. Це потребує відданості та рішучості від усіх нас, щоб захистити їх. Як свідок тих надзвичайних днів у Берліні, я з великим занепокоєнням бачу повернення у Європу примар, яких ми вважали мертвими та похованими під вагою історії", - сказав президент Європарламенту.

Він зауважив, що до Європи повернувся, зокрема, «демон антисемітизму», який руйнує все, що є дорогим для сучасних європейців.

"Підйом антисемітизму є результатом відродження націоналізму, ксенофобії, расизму, і це суперечить усьому, за що ми стоїмо... Ми маємо чинити спротив з усіх наших сил тим, хто спростовує факти історії, хто дає прості відповіді на складні проблеми, і хто спотворює гордість, яку кожен з нас відчуває за наші країни та культуру, замінюючи її ненавистю та презирством до інших", - наголосив Сассолі.

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