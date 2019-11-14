ПАРЄ спостерігатиме за достроковими парламентськими виборами в Білорусі

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відвідає Білорусь, щоб спостерігати за проведенням дострокових парламентських виборів 17 листопада.

Про це власному кореспонденту Укрінформу в Страсбурзі повідомили в Директораті комунікацій Ради Європи.

Делегацію з 19 членів очолить лорд Девід Бленкатрой (Велика Британія). Представники ПАРЄ оцінять вибори в Білорусі спільно зі спостерігачами від Парламентської асамблеї ОБСЄ і Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ/ОБСЄ).

Напередодні голосування 17 листопада делегація зустрінеться, зокрема, з лідерами та представниками політичних партій, головою Центральної виборчої комісії, а також із представниками міжнародної спільноти, громадянського суспільства і засобів масової інформації.

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Як повідомлялося, 17 листопада в Білорусі відбудуться вибори до Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

Чергові парламентські вибори в Білорусі мали пройти не раніше 10 вересня 2020 року. Але вибори президента заплановано на 30 серпня 2020 року. З метою поділу часового періоду проведення цих виборів президент Олександр Лукашенко підписав указ про призначення дострокового парламентського волевиявлення на листопад 2019 року.