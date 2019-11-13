Москва визнала

Москва визнала "небажаною" чеську правозахисну організацію, Прага вимагає пояснень

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вважає абсурдним рішення російського Міністерства юстиції про заборону діяльності чеської неурядової гуманітарної організації "Людина в скруті" та хоче почути пояснення посла РФ з цього приводу.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Томан Петршичек у Twitter.

"Людина в скруті" - шанована організація, яка просуває права людини та демократію у світі. Тому я вважаю оприлюднені причини її заборони в Росії абсурдними. Заборона правозахисних організацій свідчить про стан прав людини в країні. Я попрошу пояснень і запрошу російського посла", - написав міністр.

Про те, що російський Мін’юст вніс організацію до списку таких, діяльність яких є небажаною на території РФ, напередодні повідомило видання iDnes. Воно вказує, що "Людина в скруті" стала 19-ю закордонною чи міжнародною організацією, діяльність якої заборонена в Росії.

В організації "Людина в скруті" заявляють, що у Росії вони в основному присвячують свою діяльність правам людини. "Росія — це країна з незрозумілою політичною системою і, в будь-якому випадку, дуже репресивна. У країні такий низький рейтинг свобод, як в Азербайджані", - йдеться у щорічному звіті організації за 2018 рік, згідно з яким чеська організація також допомагала правозахисникам у зв'язку зі справою засудженого директора правозахисної організації "Меморіал" Оюба Тітієва. Співробітники також намагаються працювати в окупованому Криму.

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Із 2014 року організація передавала гуманітарну допомогу українському населенню на окупованих територіях на сході України. В листопаді 2016 року вона була вимушена припинити цю діяльність через вимогу підтримуваної Росією "місцевої влади".

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