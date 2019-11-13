Москва визнала "небажаною" чеську правозахисну організацію, Прага вимагає пояснень

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вважає абсурдним рішення російського Міністерства юстиції про заборону діяльності чеської неурядової гуманітарної організації "Людина в скруті" та хоче почути пояснення посла РФ з цього приводу.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Томан Петршичек у Twitter.

"Людина в скруті" - шанована організація, яка просуває права людини та демократію у світі. Тому я вважаю оприлюднені причини її заборони в Росії абсурдними. Заборона правозахисних організацій свідчить про стан прав людини в країні. Я попрошу пояснень і запрошу російського посла", - написав міністр.

Про те, що російський Мін’юст вніс організацію до списку таких, діяльність яких є небажаною на території РФ, напередодні повідомило видання iDnes. Воно вказує, що "Людина в скруті" стала 19-ю закордонною чи міжнародною організацією, діяльність якої заборонена в Росії.

В організації "Людина в скруті" заявляють, що у Росії вони в основному присвячують свою діяльність правам людини. "Росія — це країна з незрозумілою політичною системою і, в будь-якому випадку, дуже репресивна. У країні такий низький рейтинг свобод, як в Азербайджані", - йдеться у щорічному звіті організації за 2018 рік, згідно з яким чеська організація також допомагала правозахисникам у зв'язку зі справою засудженого директора правозахисної організації "Меморіал" Оюба Тітієва. Співробітники також намагаються працювати в окупованому Криму.

Із 2014 року організація передавала гуманітарну допомогу українському населенню на окупованих територіях на сході України. В листопаді 2016 року вона була вимушена припинити цю діяльність через вимогу підтримуваної Росією "місцевої влади".