Росія може запастися юанями замість доларів

РФ скоротить вкладення в долар США у Фонді національного добробуту. Валютою, яка замінить долар, може бути обраний юань. Мінфін пояснює це рішення геополітичними ризиками.

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на заступника міністра фінансів РФ Володимира Количева.

"Мінфін планує змінити валютну структуру Фонду національного добробуту (ФНД) у 2020 р. Питання назріло, в тому числі через геополітичні ризики", - заявив Количев.

Міністерство розглядає різні валюти для заміни долара, в тому числі юань. За словами Количева, Мінфін хоче синхронізуватися з ЦБ, який вже змінив і продовжує змінювати структуру своїх міжнародних золотовалютних резервів. "Вони не будуть ідентичні, але дуже подібні", - додав заступник міністра.

Зараз, за затвердженими Мінфіном РФ правилами, частка вкладень фонду в доларах має становити 45%, ще 45% - в євро, решта 10% - у фунтах стерлінгів. Станом на 1 листопада розмір вкладень ФНБ у доларах досяг $45,4 млрд, або 46% від загального розміру валютних коштів.

Фонд національного добробуту - "державна скарбничка" для надприбутків від продажу нафти. До нього надходять кошти, які отримує казна при ціні на нафту вище 40 доларів за барель у цінах 2017 року (41,6 долара в 2019 році). На перше листопада у ньому накопичилося майже 8 трильйонів рублів, або $124,5 мільярда доларів.

Скорочення частки долара з політичних причин у золотовалютних запасах вже призвело до втрат бюджету. Перший рік експерименту з поступової відмови від долара у золотовалютних резервах країни коштував їй близько $7,7 млрд недоотриманого прибутку, розрахувало агентство Bloomberg. "Це економічна ціна вирішення геополітичних проблем. Складно оцінювати, чи варто було воно того", - прокоментувала у розмові з виданням заступник головного економіста у вашингтонському Інституті міжнародних фінансів Еліна Рибакова.