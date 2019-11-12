«Завдав великої шкоди»… «Нічого поганого не зробив»

Думки українців США щодо імпічменту Трампу відзеркалюють поляризацію американського суспільства

Українська діаспора у Сполучених Штатах розгублена й не знає, як реагувати на скандал, пов’язаний із загрозою імпічменту президента Дональда Трампа через тиск на Україну. Адже українці, народжені у Сполучених Штатах, традиційно голосують за республіканців.

«КРАЩЕ МОВЧАТИМУ, БО ЩЕ ПОБ’ЄМОСЯ»

- Так історично склалося, – каже голова Української спортової централі Мирон Биц. – Бо українці, котрі приїхали до США в середині минулого століття, негативно ставляться до всіляких комуністичних чи соціалістичних ідей.

Мирон Биц та Олена Колодій

Республіканська партія США так само критикує соціалізм. У 2016 році я голосував за Дональда Трампа й знову голосуватиму за нього на наступних виборах, альтернативи йому не бачу.

Олесь Колодій

Ми розмовляємо під час одного «івенту», влаштованого в Нью-Джерсі місцевою українською громадою. Пан Мирон багатозначно замовкає, коли бачить, що до нас наближається інший діаспорянин – Олесь Колодій, який живе у США з 1982 року.

- Ось він голосує за демократів, тому краще мовчатиму, бо ще поб’ємося, – жартує пан Биц.

- Ваш Трамп нічого, крім шкоди, не приніс ні Сполученим Штатам, ні Україні, – каже пан Олесь.

- Коли мої внуки дивляться телевізор, мені соромно казати: це наш президент, – додає його дружина пані Олена, яка народилася у США. – Я спеціалізувалася на англійській літературі й дивуюся, як неграмотно він пише свої твіти… Але одну добру справу Трамп таки зробив для України: завдяки йому всі нині тільки й чують про Україну.

БАЙДЕН І КОНСПІРОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ

Як відомо, у центрі розслідування щодо імпічменту, який проводить керована демократами Палата представників США, перебувають відносини Трампа з Україною. Трамп та його представники хотіли, аби українська влада ініціювала розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена – суперника Трампа на майбутніх президентських виборах. Крім того, Дональд Трамп щиро вважає, що сервер Демократичної партії на виборах 2016 року був розміщений в Україні, і саме українці спричинилися до витоку інформації, в якому врешті було звинувачено Росію. Цю дивну позицію в самих Штатах називають не інакше як «конспірологічна теорія». Її давно спростовано, але в оточенні президента є люди, котрі переконують його в її правдивості. Розслідувати «серверну» справу Трамп також просив українського президента в телефонній розмові 25 липня. Аби спонукати українську владу до початку всіх цих розслідувань, адміністрація США затримала виділення майже 400 млн доларів військової допомоги, схваленої Конгресом.

Різні посадовці, дипломати, представники безпекових служб дають у комітетах Палати представників свідчення в рамках розслідування. Палата представників має намір завершити цей процес до Різдвяних світ. Нині обидві партії – демократи і республіканці – обмірковують процедурні питання: одні – щоб більш майстерно звинуватити Трампа, інші – щоб його виправдати.

«НЕ БАЧУ ПІДСТАВ ДЛЯ ІМПІЧМЕНТУ»

Чи вплине розслідування щодо імпічменту на електоральні настрої американських українців під час президентських виборів 2020 року? Це питання кореспондент Укрінформу адресував представникам діаспори з різною політичною орієнтацією.

Генконсул України в Нью-Йорку Олексій Голубов та ексмер м. Рендольф Роман Гірняк

Члени Республіканської партії та прихильники республіканців серед американців українського походження поки що не бачать підстав для оголошення імпічменту, вважає колишній мер міста Рендольф (штат Нью-Джерсі) та голова міського осередку Республіканської партії Роман Гірняк. За його словами, українці в США традиційно підтримують республіканців. Він вважає, що зарано робити якісь висновки до завершення розслідування.

- Я бачу дуже багато брехні довкола цієї справи, – каже пан Гірняк. – Президенти, коли ведуть якісь переговори, завжди про щось домовляються, тож я не бачу нічого поганого в тій телефонній розмові Трампа і президента Володимира Зеленського 25 липня.

- А якщо розслідування доведе зв’язок між наданням допомоги Україні та виконанням нею прохань Трампа?

- У будь-якому разі Україна для мене важливіша, ніж політика, тож, якщо з’ясується, що Трамп справді робив щось погане для України, я не підтримуватиму його. Але це малоймовірно. Демократи дуже перебільшують, коли висувають свої претензії. Це однопартійні звинувачення. Якби на місці Трампа був висуванець Демократичної партії, то республіканці могли б так само шукати привід для усунення його від влади, як це було з президентом Біллом Клінтоном.

- На вашу думку, Дональд Трамп стане президентом на другий термін?

- Так. Він легко переможе будь-якого суперника на виборах 2020 року.

Гірняк також виключає можливість оголошення імпічменту Трампа, оскільки «Сенат у жодному разі не засудить його», навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент.

«ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗОМБУЄ АМЕРИКАНЦІВ»

Традиційну позицію українців щодо підтримки республіканців підтвердив і старійшина нью-йоркської громади, 95-літній Микола Галів, якого тут жартома називають «95-м кварталом». Раніше він був редактором журналу «Патріярх» і добре знає політичні вподобання українців.

- Значна більшість українців підтримують республіканців, – стверджує він. – Прихильність до демократів – скоріше виняток. Я сам належу до таких винятків.

Андрій Добрянський

Водночас ще один «виняток», член Демократичної партії, представник Українського конгресового комітету Андрій Добрянський, який народився у США, скептично ставиться до твердження про політичну прихильність українців.

- Так було колись. Нині ситуація змінилася, і багато представників української громади підтримують Демократичну партію. Ніхто соціологічних досліджень не проводив, тож немає даних щодо підтримки українцями тієї чи іншої політичної сили. Українська громада в Сполучених Штатах ніколи не голосує одностайно за того чи іншого кандидата, як це буває серед афроамериканців.

Добрянський вважає, що Трамп може навіть наростити підтримку серед американців українського походження на наступних виборах порівняно з 2016 роком, оскільки за його президентства США надавали Україні зброю.

- Я негативно оцінюю його міжнародну політику й завжди голосую за висуванців Демократичної партії, хоча, схоже, і демократи, й республіканці оминатимуть українське питання. Телебачення Fox News, яке підтримує Трампа, зазомбувало американців. Воно ніколи не говорить про суть розслідування щодо імпічменту, а лише про те, що президента нібито оббріхують.

На переконання Добрянського, Палата представників оголосить імпічмент ще до різдвяних свят, хоча Сенат і не підтримає цього рішення.

- Проте політично це буде дуже важливе рішення, – додає він. – Конгрес таким чином покаже, що президент країни не може так поводитися. Однак, як бачимо, Трамп може бути обраний на другий термін після позитивного голосування за імпічмент у Палаті представників.

ДЕГРАДАЦІЯ ПОЛІТИКИ

Колишній шеф секретаріату Ради Безпеки ООН Олександр Мацука, який уже тридцять років мешкає у США, завжди прихильний до республіканців.

Олександр Мацука з дружиною Лесею

- В Америці зникла партійна ідеологія, – каже він. – Є ідеологія окремих людей, які її виголошують і використовують на власний розсуд. Політика зазнає деградації… Розслідування щодо імпічменту перетворилося на телешоу, а це заважає встановити, що відбулося насправді. Обрання Трампа президентом не було великим успіхом для Америки. Ми бачимо, як він використовує друзів, адвокатів для політичних ігор. Він оголосив війну власній дипломатії та розвідувальним службам. Але не можна підривати інституції! Трамп прийшов із бізнесу й не вміє домовлятися як політик. Він каже: або все по-моєму, або ніяк.

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Позиції американців українського походження відбивають поляризацію американського суспільства щодо підтримки чи непідтримки Трампа. З поправкою на те, що в нинішньому скандалі мимоволі залучена Україна. Тож байдужих до політики серед місцевих українців немає. Усі чекають завершення розслідування та вердикту конгресменів.

Володимир Ільченко, Нью-Йорк