Ізраїль видав США російського хакера

Владою Ізраїлю було екстрадовано в США росіянина Олексія Буркова, підозрюваного в шахрайстві з кредитними картами.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на адвоката росіянина Михайла Іроні.

«Так, це правда, екстрадиція (Буркова - ред.) відбувається просто зараз", - сказав Іроні у відповідь на відповідне запитання.

Раніше 12-й канал ізраїльського телебачення повідомив, що влада Ізраїлю передала в понеділок росіянина представникам Мін'юсту США для екстрадиції.

10 листопада Верховний суд Ізраїлю відхилив апеляцію адвокатів Буркова на його екстрадицію.

Житель Санкт-Петербурга Олексій Бурков був затриманий в аеропорту Тель-Авіва в грудні 2015 року на запит США. Йому були висунуті обвинувачення в злочинах у сфері кібербезпеки.

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Крім США, видачі Буркова вимагала Росія: його пропонували обміняти на ізраїльтянку Наама Іссахаре. Вона в середині жовтня дістала в РФ 7,5 років в'язниці в Росії за «контрабанду гашишу». В її багажі в аеропорту Шереметьєво під час транзитної пересадки з Делі в Тель-Авів було виявлено 9,6 грама гашишу. Після цього офіційні особи Ізраїлю порадили своїм громадянам бути більш акуратними під час купівлі авіаквитків з транзитними зупинками в РФ.