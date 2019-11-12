У Росії дозволили конфіскацію майна друзів корупціонерів

Конституційний суд РФ дозволив вилучати майно у сімей і знайомих корупціонерів, якщо воно придбане на доходи, законність яких не підтверджена будь-якими особами.

Про це повідомляють Ведомости.

"Конституційний суд (РФ - ред.) не знайшов протиріч з Основним законом у нормах, що дозволяють вилучати на користь держави майно, якщо воно придбане на доходи, законність яких не підтверджена будь-якими особами, а не лише чиновниками і членами їх сімей, зазначеними в законі про контроль за витратами держслужбовців (подружжя і неповнолітні діти)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє газета, рішення було прийнято у відповідь на скарги експолковника МВС РФ Дмитра Захарченка, його рідних і знайомих.

Так, у 2017 р. Нікулінський суд Москви вилучив у заявників майно на суму більш як 9 млрд руб., дійшовши висновку, що офіційні заробітки Захарченка та членів його сім'ї явно не дозволяли купувати автомобілі і нерухомість у такій кількості.

Заявники, серед яких батьки Захарченка, його сестра і колишні подруги, засумнівалися у правомірності застосування до них норм про контроль за витратами чиновників, адже вони не зобов'язані підтверджувати законність походження коштів, на які було придбано майно. А прямих доказів того, що джерелом цих коштів були незаконні доходи Захарченка, Генпрокуратура надати не змогла.

Однак, Конституційний суд нагадав, що така конфіскація «належить до особливих правових заходів» і спрямована на ефективну протидію корупції та захист конституційно значимих цінностей.