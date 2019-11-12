Трамп планує відкласти рішення про введення мит на європейські авто - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, як очікується, цього тижня може відкласти введення мит на автомобілі з Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на обізнане джерело.

«Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить цього тижня, що він відкладає рішення про те, чи вводити тарифи на автомобілі Європейського Союзу ще на шість місяців», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає джерело видання, що коли мова заходить про торгівлю і мита, навколо остаточного рішення Трампа завжди є якась невизначеність. Але, як очікується, за винятком непередбаченого розвитку подій, президент оголосить ще одне шестимісячне відтермінування цього тижня.

Як відомо, президент США пригрозив ЄС введенням мит для автомобілів у лютому 2019 року. У разі такого розвитку подій Єврокомісія пообіцяла відреагувати «миттєво», ввівши додаткові мита на товари американського експорту обсягом 20 млрд євро.

Фото: The White House.