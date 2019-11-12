Націоналістичний Марш незалежності у Варшаві пройшов без ексцесів

Марш незалежності у Варшаві, який організували польські націоналістичні сили, у поліції визнали найспокійнішим за останні роки.

В акції, за різними підрахунками, взяли участь від майже 50 тис. до понад 100 тис. осіб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Початок маршу затягнувся через те, що маршрут націоналістам спробували перекрити кільканадцять представників ліберальних сил. Поліція попросила їх розійтися, а коли вони відмовилися це зробити, вивела їх осторонь.

Марш пройшов без плакатів суперечливого змісту. Натомість його учасники несли найдовший польський прапор - понад 2 км завдовжки.

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Чимало учасників ходи не дослухалися закликів організаторів - не запалювати фаєри і петарди.

Попри це польські правоохоронці визнали цей марш найбезпечнішим за останнє десятиріччя - адже в минулі роки акція супроводжувалася гаслами расистського і ксенофобського змісту.