Європейські дипломати стурбовані прогресом Ірану в збагаченні урану

Очільники МЗС Німеччини, Франції та Великої Британії, а також Верховний представник ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки стурбовані відновленням збагачення урану на заводі Фордо.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС Німеччини.

«Дії Ірану суперечать чітким положенням Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо Фордо і можуть мати серйозні наслідки», - йдеться у заяві.

Дипломати закликають Іран скасувати всі заходи, які не відповідають положенням СВПД, включаючи перевищення гранично допустимих рівнів збагачення, а також недотримання обмежень щодо ядерних досліджень і розробок.

Як зазначається, МАГАТЕ підтвердило у своїх останніх доповідях, в тому числі у квартальному звіті від 11 листопада, що Іран здійснює всі ці заходи.

Міністри підкреслили важливість повного та ефективного впровадження СВПД всіма сторонами та підтвердили свої зобов'язання продовжувати всі зусилля задля дотримання угоди. Іран повинен негайно повернутися до повного виконання своїх зобов’язань, передбачених планом дій, ідеться у заяві.

Глави МЗС також закликали Іран повною мірою співпрацювати з МАГАТЕ відповідно до всіх його ядерних зобов'язань, зокрема Комплексної угоди про гарантії та Додаткового протоколу.

«Ми ще раз підтверджуємо нашу готовність розглянути всі механізми вирішення суперечок стосовно дотримання Іраном зобов'язань за СВПД... Для цього ми перебуваємо в контакті з іншими учасниками СВПД», - зазначається у заяві.

У документі підкреслюється, що європейська сторона повністю виконує свої зобов'язання в рамках плану дій - і важливо, щоб це робив і Іран.

Європа готова продовжувати дипломатичні зусилля для підтримки міжнародного миру та безпеки на Близькому Сході. Однак ці зусилля надзвичайно ускладнюються останніми діями Ірану, наголошується в заяві.

Як повідомлялося, Іран збільшив збагачення урану до 5%, попри встановлені СВПД обмеження, що зобов'язують не перевищувати цей рівень понад 3,67%.