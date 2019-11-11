Святкувати День незалежності у Варшаві вийшли тисячі поляків

Тисячі поляків з національними прапорами вийшли у центр Варшави відзначити День незалежності країни.

Центральні урочистості відбуваються на площі Юзефа Пілсудського біля Могили невідомого солдата, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У центрі міста усі охочі можуть подивитися на сучасні зразки військової техніки, купити елементи національної символіки, прочитати “Кур’єр незалежності” на зразок того, який виходив у Польщі в першій половині XX століття.

У Варшаві тривають урочистості з нагоди Дня незалежності Польщі. Фото: Юрій Банахевич/Укрінформ

Жителі та гості міста можуть взяти участь у різноманітних заходах – у численних маршах різних сил, “Бігу незалежності”, послухати концерт біля президентського палацу “Граємо для незалежної”, подивитися кілька виставок, присвячених незалежності країни тощо.

Після обіду з центру міста стартуватиме наймасовіший захід - “Марш незалежності”, який організовують польські націоналісти. Очікується, що в ньому можуть взяти участь від 50 до 100 тис. осіб, які приїдуть з усієї Польщі.

Як інформувалося, напередодні ввечері посольство України у Польщі підсвітило з нагоди свята будинок диппредставництва у Варшаві біло-червоним кольором національного прапору РП.

Рада регентів у Варшаві 11 листопада 1918 року передала військове керівництво на польських територіях у руки звільненого з ув'язнення в Німеччині польського політика Юзефа Пілсудського. Вважається, що цього дня Польща після більш як 120 років перерви знову отримала незалежність.

Свято незалежності у цей день встановлено у 1937 році.