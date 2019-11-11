ЄС готує санкції проти Туреччини за буріння біля Кіпру

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувається у Брюсселі, ухвалила рамкові умови для застосування санкцій проти Туреччини у зв’язку з її незаконним бурінням у Середземному морі на шельфі в межах виключної економічної зони Кіпру.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рамкові умови для обмежувальних заходів у відповідь на недозволені роботи з буріння в Східному Середземномор’ї. Ці умови дають можливість накласти санкції на осіб та на установи, які відповідають або залучені до недозволених дій з буріння з метою видобутку гідрокарбонатів у Східному Середземномор’ї", - йдеться у прийнятій резолюції.

Як повідомляється, такі санкції передбачатимуть заборону подорожувати до ЄС та заморожування активів для осіб та установ. На додаток до цього, всім фізичним та юридичним особам ЄС буде заборонено надавати будь-які фонди особам та установам, що будуть внесені до санкційного списку.

Як передбачається, санкції можуть бути накладені на персон та установи, які несуть відповідальність за дії з буріння, що пов’язані із пошуком та видобутком гідрокарбонатів, не дозволені Кіпром, в межах територіальних вод цієї країни, в ексклюзивній економічній зоні або на континентальному шельфі, який ще не був делімітований відповідно до міжнародного законодавства. Під дії санкцій потраплять також персони та установи, які надають фінансову або матеріальну підтримку у проведенні такого розу буріння, а також всі асоційовані з ними фізичні та юридичні особи.

Ухвалене сьогодні рішення виходить із попередніх висновків Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року, що були підтримані Європейською Радою 17-18 жовтня 2019 року. Тоді Євросоюз рішуче засудив дії Туреччини та підтвердив повну солідарність з Кіпром стосовно поваги до його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства, та доручив Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для застосування обмежувальних заходів.

Як вже повідомляв Укрінформ, Європейська Рада ще 15 липня поточного року у окремій резолюції засудила дії Туреччини, яка, попри заклики ЄС, продовжувала буріння у Східному Середземномор’ї у територіальних водах Кіпру. Ще тоді європейська сторона попереджала Туреччину, що незаконне буріння потягне за собою негайний негативний результат для широкого спектра двосторонніх відносин цієї країни з ЄС.

Станом на сьогодні, за рішенням ЄС, призупинено двосторонні переговори з Туреччиною щодо всеохоплюючої угоди з авіаційного транспорту. Вже тривалий час не проводяться засідання Ради асоціації ЄС-Туреччина та інші зустрічі в рамках діалогу високого рівня.

За пропозицією Єврокомісії, ЄС скоротив "передвступну" допомогу для Туреччини, як кандидата на входження до ЄС, та доручив Європейському інвестиційному банку переглянути власну кредитну політику щодо Туреччини.