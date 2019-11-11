У Берліні евакуйовують 13 тисяч осіб через бомбу

У берлінському районі Альт-Геллерсдорф у понеділок, 11 листопада, знешкоджують 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни, евакуації підлягають 13 тис. людей.

Про операцію повідомляє столична поліція у своєму Twitter.

«У понеділок у Геллерсдорфі буде знешкоджена бомба часів Другої світової війни. Заходи почалися з 09.30… Наші співробітники заходять у кожен будинок», - йдеться у повідомленні.

Станом на 12 годину було евакуйовано понад третину всіх, кого вважають за доцільне вивести в безпечне місце. Загалом таких 13 тисяч осіб.

Також у районі не відкрилися кілька дитячих садків та шкіл.

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Операція зі знешкодження запланована на 14.00.

Фото: dpa