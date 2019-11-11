Парламентські вибори в Іспанії виграли соціалісти

На виборах до парламенту Іспанії перемогла Соціалістична робітнича партія глави уряду Педро Санчеса, проте більшості не набрала.

Про це повідомляє ВВС.

«Правлячі соціалісти Іспанії виграли більшість місць на недільних виборах, але не набрали більшості», - йдеться у повідомленні.

Консервативна Народна партія країни посіла друге місце, а крайня права партія «Вокс» - третє.

Соціалістична партія отримала 120 з 350 місць в парламенті - на три місця менше, ніж було у квітні. У консерваторів 88 місць, а у «Вокс» 52 місця.

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Як зазначає видання, лівий альянс «Подемос», який отримав 35 місць в парламенті, є політичним союзником Соціалістичної партії. Однак їхня коаліція все одно не дотягне до 176 місць, необхідних для більшості.

В Іспанії в неділю, 10 листопада, в четвертий раз за останні чотири роки пройшли парламентські вибори.

Фото: dpa