Три події світу. Перемога в Гаазі, фінт Трампа та пірует Макрона

Міжнародний Суд ООН визнав свою юрисдикцію у позовах, які Україна подала проти Росії.

Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити стенограму розмови з Володимиром Зеленським, про яку нікому невідомо. Еммануель Макрон піддав потужній критиці НАТО.

Команда юристів під керівництвом заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль здобула перемогу в Гаазі. Міжнародний Суд ООН визнав власну юрисдикцію у позові України проти Росії. Наша держава звинувачує країну-агресора у порушенні конвенцій про заборону всіх форм расової дискримінації та заборону фінансування тероризму. Сьогодні навряд чи можна напевне прогнозувати час винесення вердикту Міжнародного Суду ООН (подібні процеси тривають роками). Проте з впевненістю можна припускати, що Росія намагатиметься реваншуватися в інших напрямах. Починаючи від газового (шеф «Газпрому» Олексій Міллер висунув нові забаганки), закінчуючи дрібними капостями на кшталт затримання у Польщі Ігоря Мазура («Тополі») за циркуляром російських правоохоронців на адресу Інтерполу.

Тим часом Дональд Трамп вирішив здійснити інформаційну контратаку, пообіцявши оприлюднити стенограму розмови з Володимиром Зеленським, про яку нікому невідомо. У такий спосіб 45-й президент США реагує на розкриття Палатою представників свідчень посадових осіб про характер взаємин між Штатами та Україною протягом останніх місяців. Хід цілком у стилістиці Трампа, який не надто замислюється над перспективою взаємин з офіційним Києвом. На жаль, врівноважити події зі скандальним присмаком складно: посла України у США досі немає, а посаду спеціального представника Державного департаменту по Україні, як повідомляє Foreign Policy, ліквідують.

Еммануель Макрон здійснив черговий зовнішньополітичний пірует у пошуках можливостей для посилення власних позицій у Європі. В інтерв’ю The Economist французький президент піддав жорсткій критиці НАТО та констатував, що американський лідер не поділяє ідей європейського проєкту. Гострий випад Макрона не лише викликав негативну реакцію низки європейських лідерів, але і став промовистою ілюстрацією сучасного стану євроатлантичної солідарності.

Євген МАГДА, Інститут світової політики