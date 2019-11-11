За відмивання грошей в Австрії затримали російського ексурядовця

Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

"Відмивання грошей у великих розмірах – такі обвинувачення висуває іспанська юстиція проти затриманого у Відні мільйонера Бориса М.", - ідеться у повідомленні.

За даними видання, російський ексчиновник був затриманий на основі європейського ордера на арешт у результаті співпраці поліції Іспанії та Австрії. Паралельно з цим в Іспанії були затримані його колишня дружина та син.

Двома днями пізніше фігурант, який також розшукується російською владою, було звільнено з-під варти під заставу із забороною залишати Австрію. Суд у Відні тепер має розглянути питання його екстрадиції.

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Австрійські ЗМІ не називають прізвище затриманого, однак російські джерела повідомляють, що йдеться про Бориса Мазо – ексдиректора управління майном та інвестиційною політикою мінкульту РФ.

Влада РФ уже понад рік вимагає від Австрії видати Мазо, який фігурує в справі про розкрадання 450 млн рублів, виділених для Ермітажу.

Сам ексчиновник намагається отримати політичний притулок в Австрії, заявляючи про переслідування з політичних причин у себе на батьківщині.