За відмивання грошей в Австрії затримали російського ексурядовця
Про це повідомляє Kronen Zeitung.
"Відмивання грошей у великих розмірах – такі обвинувачення висуває іспанська юстиція проти затриманого у Відні мільйонера Бориса М.", - ідеться у повідомленні.
За даними видання, російський ексчиновник був затриманий на основі європейського ордера на арешт у результаті співпраці поліції Іспанії та Австрії. Паралельно з цим в Іспанії були затримані його колишня дружина та син.
Двома днями пізніше фігурант, який також розшукується російською владою, було звільнено з-під варти під заставу із забороною залишати Австрію. Суд у Відні тепер має розглянути питання його екстрадиції.
Австрійські ЗМІ не називають прізвище затриманого, однак російські джерела повідомляють, що йдеться про Бориса Мазо – ексдиректора управління майном та інвестиційною політикою мінкульту РФ.
Влада РФ уже понад рік вимагає від Австрії видати Мазо, який фігурує в справі про розкрадання 450 млн рублів, виділених для Ермітажу.
Сам ексчиновник намагається отримати політичний притулок в Австрії, заявляючи про переслідування з політичних причин у себе на батьківщині.