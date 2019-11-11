Парижани влаштували ходу проти ісламофобії
Укрінформ
У столиці Франції у понеділок, 10 листопада, відбулася хода проти дискримінації та упередженого ставлення до мусульман.
Про це повідомляє AFP.
"У Парижі Комітет проти ісламофобії у Франції (CCIF) організував ходу з метою припинення дискримінації та агресії проти мусульман по всій країні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що акція відбулася лише через декілька тижнів після того, як двоє осіб були тяжко поранені під час стрілянини біля мечеті в місті Байонна. Цей напад загострив дискусії у Франції щодо дотримання практик ісламу у світській країні.
Як повідомлялося, 28 жовтня у Байонні на півдні Франції невідомий учинив стрілянину біля мечеті та був затриманий поліцією. Зловмисник тяжко поранив двох осіб.