Парижани влаштували ходу проти ісламофобії

У столиці Франції у понеділок, 10 листопада, відбулася хода проти дискримінації та упередженого ставлення до мусульман.

Про це повідомляє AFP.

"У Парижі Комітет проти ісламофобії у Франції (CCIF) організував ходу з метою припинення дискримінації та агресії проти мусульман по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акція відбулася лише через декілька тижнів після того, як двоє осіб були тяжко поранені під час стрілянини біля мечеті в місті Байонна. Цей напад загострив дискусії у Франції щодо дотримання практик ісламу у світській країні.

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