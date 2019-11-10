В Ідлібі за жовтень загинули 75 мирних сирійців

Унаслідок атак армії Асада, Росії та проіранських угруповань у зоні деескалації в Ідлібі на північному заході Сирії в жовтні загинули 75 мирних жителів, у тому числі 13 дітей.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на представника управління цивільної оборони Ідліб («Білі каски»).

«У зазначений період режим Асада, проіранські найманці та Росія завдали 3557 артилерійських ракетних і близько 300 авіаударів по зоні деескалації. В результаті загинули 75 мирних жителів, у тому числі 13 дітей і 10 жінок. 162 особи дістали поранення, у тому числі 32 дитини та 36 жінок», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що режим Асада і його союзники піддають зону деескалації масованим атакам, порушуючи домовленості щодо Ідлібу від 17 вересня 2018 року.

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Як відомо, війна в Сирії почалася в березні 2011 року, після того, як військові відкрили вогонь по мирних демонстрантах.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями.

Фото: AA