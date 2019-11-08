Британська поліція опублікувала дані 39 загиблих у вантажівці
Про це повідомляє Sky News із посиланням на поліцію Ессекса.
“У п'ятницю поліція Ессекса опублікувала імена людей, чиї тіла були знайдені в індустрійному парку в Грейсе”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед загиблих є 10 підлітків.
Вчора стало відомо, що Британська поліція ідентифікувала тіла всіх 39 осіб, виявлені в автоконтейнері в Ессексі, поблизу Лондона, 23 жовтня.
Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами.
У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.
Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.
Фото: news.sky.com