Британська поліція опублікувала дані 39 загиблих у вантажівці

Британська поліція опублікувала імена всіх 39 осіб, знайдених в автоконтейнері в Ессексі, поблизу Лондона, 23 жовтня.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на поліцію Ессекса.

“У п'ятницю поліція Ессекса опублікувала імена людей, чиї тіла були знайдені в індустрійному парку в Грейсе”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед загиблих є 10 підлітків.

Вчора стало відомо, що Британська поліція ідентифікувала тіла всіх 39 осіб, виявлені в автоконтейнері в Ессексі, поблизу Лондона, 23 жовтня.

Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами.

У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.

Фото: news.sky.com