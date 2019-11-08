Іракські силовики застрелили 10 протестувальників, десятки поранених

Іракські сили безпеки у Багдаді застрелили щонайменше шістьох людей під час антиурядових протестів, десятки людей були поранені.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Щонайменше шестеро людей були застрелені іракськими силами безпеки в Багдаді під час антиурядових протестів в Іраку, які не вщухають. Поліція і медики повідомили 7 листопада, що десятки людей були поранені в сутичках", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, поліція відкрила вогонь по протестувальниках біля моста Шухада в центральній частині Багдада, в результаті чого були поранені щонайменше 35 людей. Демонстранти намагалися прибрати огородження біля двох мостів, що ведуть до західного берега річки Тигр, і звільнити доступ до укріпленої силовиками зеленої зони, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства.

Стрілянину застосували і проти демонстрантів, які влаштовували багатоденний сидячий страйк у Басрі — центрі нафтової промисловості країни. Щонайменше чотири людини загинули.

Повідомляється також про сутички і в інших містах на півдні Іраку, в тому числі в порту Умм-Каср, куди надходить більша частина необхідних для економіки Іраку зерна, рослинних олій і цукру.

Читайте також: Демонстранти перекрили основні магістралі в Багдаді

Влада заявила, що поновила 7 листопада роботу нафтопереробного заводу в Насирії, який заблокували напередодні протестувальники.

Антиурядові протести стали наймасштабнішими в Іраку за останні роки. В результаті придушення в основному беззбройних демонстрантів з 1 жовтня загинули понад 260 людей. Демонстранти невдоволені недостатньою кількістю робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.

Фото: АА