Суд зобов’язав Трампа виплатити $2 мільйони через махінації

Суд штату Нью-Йорк зобов’язав Дональда Трампа виплатити $2 млн за цивільним позовом прокуратури, яка звинуватила президента та його дітей у незаконному розподілі благодійних коштів, отриманих фондом Donald J. Trump Foundation під час минулих президентських виборів.

Про це повідомив у четвер американський телеканал CNN.

Суддя Саліанн Скарпулла встановила, що "Трамп порушив зобов'язання довіреної особи перед власним Фондом, у тому числі, дозволивши його президентській кампанії керувати трансльованим по телебаченню збором коштів нібито для фонду Des Moines у штаті Айова в січні 2016 року".

Крім того, суд визнав, що Дональд Трамп дозволив своїй президентській кампанії розподіляти кошти, зібрані під час цієї події, на свою подальшу політичну кампанію.

Водночас, у своєму рішенні суддя не задовольнила кількох вимог прокурорів.

Обвинувачення, зокрема, вимагало виплати $2,8 млн плюс штрафні санкції, а також заборонити Трампу та його дітям перебувати в керівництві будь-яких інших благодійних організації в штаті Нью-Йорк. Гроші в розмірі $2 млн, за рішенням суду, підуть у інші благодійні організації. У цьому списку визначені, зокрема, Фонд надання допомоги військовослужбовцям, Товариство допомоги дітям, Міські кухні на колесах для людей поважного віку, Американський музей Голокосту та інші.

Нагадаємо, під час президентської кампанії 2016 року виникли питання щодо того, чи використовував Дональд Трамп гроші, зібрані під виглядом благодійної роботи, з політичною метою. У червні 2018 року був сформований позов, у якому стверджувалося, що президент та троє його старших дітей – Дональд, Іванка та Ерік – порушили закон про фінансування федеральних і державних виборчих кампаній. При цьому, йшлося також про зловживання механізмом звільнення від податків компанією Donald J. Trump Foundation.

Нинішнє рішення суду ставить президента США в незвичне положення, коли йому доведеться виплачувати мільйонні збитки, перебуваючи на державній посаді. Водночас, Дональд Трамп вимушений протистояти великій кількості інших юридичних баталій у США.

Фото: The White House