Дружина аль-Багдаді "злила" секрети ІДІЛ - турецький чиновник

Дружина нещодавно знищеного лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, яка знаходиться в Туреччині під арештом, розповіла про внутрішню діяльність терористичної групи.

Про це повідомляє AFP.

"Дружина загиблого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді розкрила "багато інформації" про внутрішню роботу групи джихадистів після того, як вона була затримана минулого року", - повідомив неназваний турецький чиновник.

Він зазначив, що дружина аль-Багдаді назвала себе як Ранія Махмуд, але насправді її ім'я - Асма Фаузі Мухаммед Аль-Кубайсі. Вона була "першою дружиною" знищеного лідера ІДІЛ.

Аль-Кубайсі була затримана 2 червня 2018 року в провінції Хатай на півдні Туреччини, недалеко від сирійського кордону, разом з 10 іншими родичами, включаючи дочку аль-Багдаді.

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"Ми встановили справжню особу (затриманої) досить швидко. На той момент вона вже добровільно надала багато інформації про аль-Багдаді та внутрішню роботу ІДІЛ", — сказав чиновник.

"Ми змогли підтвердити багато з того, що ми вже знали. Ми також отримали нову інформацію, що дозволила здійснити низку арештів в інших місцях", — додав чиновник.

Як відомо, президент США 27 жовтня виступив із заявою про те, що внаслідок рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Пізніше американський президент оприлюднював подробиці проведення операції, через що американські ЗМІ звинуватили його у використанні факту знищення ватажка ІДІЛ у своїй президентській кампанії, наводячи це як факт визначної перемоги його президентства.