США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю — Помпео

Офіційний Вашингтон виступив із різкою заявою у відповідь на відновлення в Ірані виробничих потужностей зі збагачення урану, пообіцявши завадити Тегерану отримати ядерну зброю.

Про це заявив у четвер державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Остання ескалація в ядерній сфері з боку Ірану відображає наміри режиму, які існували з самого початку: примусити міжнародну спільноту сприйняти це насильство й терор, коли (Тегеран – ред.) водночас підриває суверенітет сусідніх країн", - підкреслив Помпео.

Він назвав "правильними" занепокоєння окремих членів міжнародної спільноти щодо останніх провокацій Ірану. Водночас, за словами Помпео, треба уявити, як Тегеран поводитиметься, коли отримає ядерну зброю.

"США ніколи не дозволять цьому статися", - заявив глава американської дипломатії.

Як підкреслив державний секретар США, нарощування іранською стороною ядерних потужностей викликає занепокоєння, що Іран позиціонує себе як країна, котра може здійснити швидкий прорив у ядерному виробництві.

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"Настав час усім націям відкинути ядерний шантаж цього режиму і вжити серйозних заходів для посилення тиску. Численні ядерні провокації Ірану, що тривають, вимагають цього", - наголосив державний секретар США.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні іранська влада офіційно заявила про відновлення роботи понад тисячі центрифуг для збагачення урану на ядерному комплексі Фордо після перерви з моменту укладення ядерної угоди в липні 2015 року. При цьому, як стало відомо, ці роботи забезпечуються російським "Росатомом"