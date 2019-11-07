Військову допомогу Україні гальмувала ідея Трампа купити Гренландію - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що питання розморожування військової допомоги Україні загальмувалося, оскільки у Білому домі були зайняті ідеєю придбання Гренландії.

Про це повідомляє CNN.

"В той час, як повірений у справах США в Україні працював над тим, щоб запустити заморожену допомогу в галузі безпеки Києву, він виявив, що фокус уваги у Вашингтоні був іншим: пріоритет президента Дональда Трампа був придбати Гренландію", - йдеться у повідомленні. Тейлор також заявив, що він стикався з труднощами у питанні організації зустрічі високопоставлених чиновників з Трампом, щоб обговорити питання розблокування військової допомоги Україні. За словами Тейлора, співробітники адміністрації президента США весь час перебували у закордонних відрядженнях.

"Я думаю, що це також стосувалося питання Гренландії, придбання Гренландії, що забирало багато енергії в Ради національної безпеки", — заявив Тейлор.

За словами Тейлора, міністр оборони, державний секретар, директор ЦРУ і радник з національної безпеки - всі розуміли необхідність продовження надання військової допомоги Україні та працювали над тим, щоб донести цю позицію до президента Трампа.

У своїх показах, які він давав у Конгресі США комітету з Імпічменту, Тейлор зазначив, що має "чітке розуміння", що розмороження допомоги у сфері безпеки залежало від того, чи президент України публічно оголосив би розслідування проти політичних суперників Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, палата представників США, що контролюється демократичною більшістю, оприлюднила в середу повну стенограму слухань за участю тимчасово повіреного у справах США в Україні посла Вільяма Тейлора в контексті розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Перші публічні слухання за участі, в тому числі, посла Вільяма Тейлора мають відбутися наступної середи у Конгресі Сполучених Штатів.