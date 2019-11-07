У Британії видали збірку Brexit-термінів

Видавці тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary опублікували список нових лінгвістичних термінів, що виникли протягом трьох років виконання Brexit.

Про це повідомляє Sky News.

Зокрема, до Brexicon (збірки термінів Brexit) увійшли такі слова:

Brexiteer - прихильник або ініціатор виходу Британії з Європейського Союзу;

Brexiety - стан посиленої тривоги, викликаний занепокоєнням з приводу неминучого виходу Великої Британії з Євроспільноти;

Cakeism - бажання вдовольнитися двома бажаними, але несумісними альтернативами;

Flextension - неофіційна угода про продовження терміну, передбаченого для сплати боргу або виконання угоди, встановлення нової дати, що може бути змінена залежно від майбутніх подій;

No-deal - позначає ситуацію, коли дві сторони не змогли домовитися про те, як діяти далі;

Remainer - людина, яка вважає, що Британія повинна залишитися в ЄС;

Stockpiling - діяльність з придбання та зберігання великої кількості товарів;

Дієслово Milkshake - означає кидати молочний коктейль або подібний напій в політика з метою принизити його;

Project Fear - назва політичної кампанії, метою якої є викликати тривогу у суспільстві щодо запропонованих змін до існуючого status quo;

Дієслово Prorogue - припинити пленарні засідання (законодавчого органу) без його законного розпуску.

Як повідомлялося, у 2016 році Collins назвав Brexit словом року.