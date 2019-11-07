У Британії видали збірку Brexit-термінів
Про це повідомляє Sky News.
Зокрема, до Brexicon (збірки термінів Brexit) увійшли такі слова:
Brexiteer - прихильник або ініціатор виходу Британії з Європейського Союзу;
Brexiety - стан посиленої тривоги, викликаний занепокоєнням з приводу неминучого виходу Великої Британії з Євроспільноти;
Cakeism - бажання вдовольнитися двома бажаними, але несумісними альтернативами;
Flextension - неофіційна угода про продовження терміну, передбаченого для сплати боргу або виконання угоди, встановлення нової дати, що може бути змінена залежно від майбутніх подій;
No-deal - позначає ситуацію, коли дві сторони не змогли домовитися про те, як діяти далі;
Remainer - людина, яка вважає, що Британія повинна залишитися в ЄС;
Stockpiling - діяльність з придбання та зберігання великої кількості товарів;
Дієслово Milkshake - означає кидати молочний коктейль або подібний напій в політика з метою принизити його;
Project Fear - назва політичної кампанії, метою якої є викликати тривогу у суспільстві щодо запропонованих змін до існуючого status quo;
Дієслово Prorogue - припинити пленарні засідання (законодавчого органу) без його законного розпуску.
Як повідомлялося, у 2016 році Collins назвав Brexit словом року.