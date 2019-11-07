Американський винищувач випадково скинув інертну бомбу в Японії

Військовий винищувач США випадково скинув інертну бомбу на приватну територію біля навчального майданчика в префектурі Аоморі, що на півночі Японії.

Про це повідомляє NHK.

"Міністерство (оборони Японії – ред.) цитує повідомлення американських військових про те, що F-16, розміщений на американській авіабазі Місава, в середу близько 18:30 скинув навчальну боєголовку класу повітря-земля на півночі від бази", - йдеться у повідомленні.

Американські війська повідомили, що інертну бомбу знайшли на приватній території біля полігону. Під час інциденту ніхто не постраждав і не отримав травм.

Міністерство оборони Японії попередило місцеві органи влади після отримання повідомлення про інцидент від американських сил в Японії.

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У Міноборони Японії також заявили, що це єдиний артилерійський полігон, де на острові Хонсю можна проводити навчання зі стрільби та бомбардування. Він спільно використовується військовими США та силами самооборони Японії.