У лондонському театрі впала частина стелі, постраждали п'ятеро глядачів

У результаті обвалу стелі під час вистави у лондонському театрі у Вест-Енді щонайменше п’ятеро глядачів постраждали.

Про це повідомляє ABC News.

“За інформацією лондонської пожежної служби, з театру було евакуйовано близько 1100 людей. П’ятеро глядачів отримали незначні травми та були доставлені до місцевих лікарень”, - йдеться у повідомленні.

Близько 20:00 під час демонстрації вистави Death of a Salesman в театрі Пікаділлі на глядачів обвалилася частина стелі. На фото з місця інциденту видно отвір у стелі діаметром приблизно 4,5 метри над верхнім рівнем сидінь у залі. Очевидці повідомили, що спочатку почули "легкий дряпаючий звук", потім були “струмені води”, потім частина стелі обвалилася.

Поліція перекрила дороги навколо театру. На місце події прибуло щонайменше шість пожежних машин та транспортних засобів рятувальних підрозділів.

Читайте також: У Брюсселі евакуювали Палац Юстиції через підозрілий пакунок

Причини обвалу стелі з'ясовуються.

Фото: Sky News