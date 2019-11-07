Ексспікер парламенту Британії: Brexit - найбільша помилка у післявоєнній історії
Укрінформ
Колишній голова британської Палати громад Джон Берков заявив, що знімає з себе нейтралітет і засуджує запланований вихід Британії з Європейського Союзу (Brexit).
Про це пише DW.
"Brexit є найбільшою зовнішньополітичною помилкою в післявоєнній історій. Це моя відверта думка", - заявив Берков у середу, 6 листопада, за кілька днів після складання повноважень спікера Палати громад.
За його словами, Brexit вплине негативно на зовнішньополітичне сприйняття Великої Британії.
"Я більше не спікер, тому можу уже не бути незалежним", - сказав Берков.