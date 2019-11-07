В Амстердамі припинив роботу аеропорт після інциденту в літаку

Поліція Амстердаму зачинила аеропорт Шіпхол після повідомлення про інцидент на борту літака.

Про це інформує CNN.

"Голландська Королівська військова поліція розслідує підозрілу ситуацію в аеропорту Амстердама Шіпхол", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням RTL, в приміщенні аеропорту була оголошена тривога.

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Летовище Шіпхол у столиці Нідерландів є третім за обсягами пасажиропотоку в Європі, після лондонського Хітроу та летовища імені Шарля де Голля у Парижі.