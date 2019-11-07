В Амстердамі припинив роботу аеропорт після інциденту в літаку
Укрінформ
Поліція Амстердаму зачинила аеропорт Шіпхол після повідомлення про інцидент на борту літака.
Про це інформує CNN.
"Голландська Королівська військова поліція розслідує підозрілу ситуацію в аеропорту Амстердама Шіпхол", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням RTL, в приміщенні аеропорту була оголошена тривога.
Летовище Шіпхол у столиці Нідерландів є третім за обсягами пасажиропотоку в Європі, після лондонського Хітроу та летовища імені Шарля де Голля у Парижі.