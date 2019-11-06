У США назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським

У Сполучених Штатах Америки назвали ймовірне ім'я співробітника спецслужб, який подав скаргу на телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Breitbart.

"Ерік Чарамелла, мабуть, є тим так званим інформатором, який брав участь у розсилці електронної кореспонденції адміністрації президента Барака Обами, зокрема, листів, що стосувалися виділення Україні кредитних гарантій з боку США на суму 1 млрд доларів у червні 2016 року", - йдеться у повідомленні. Ім'я інформатора було виголошено у приватному режимі під час заслуховування свідчень у Палаті представників у справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

Чарамелла нібито тісно співпрацював з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом та під керівництвом радника президента Обами з нацбезпеки Сьюзен Райс. Крім того, він також співпрацював з колишнім директором Центрального розвідувального управління Джоном Бреннаном.

Як повідомляв Укрінформ, скарга викривача щодо телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського спричинила загострення внутрішньополітичної ситуації в США. Це також дало формальну нагоду розпочати процес імпічменту президента Трампа.

Зі стенограми спілкування президентів, оприлюдненої після шаленого тиску Білим домом в середу, стало відомо, що президент Трамп наполягав на початку розслідування в Україні проти сина його головного опонента на виборах Джо Байдена.

Депутати від Демократичної партії проводять розслідування з імпічменту президента США Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, у тому числі, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому та Державного департаменту.

У неділю, 3 жовтня, стало відомо, що працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників з імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Фото: Офіс Президента