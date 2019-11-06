У Британії стався витік хімікатів, 57 осіб у лікарні

У графстві Кент біля міста Мейдстон, що у Великій Британії, стався витік хімікатів, внаслідок чого постраждали щонайменше 57 осіб.

Про це повідомляє місцеве видання KentOnline.

"П'ятдесят сім людей шпиталізовані через погіршення дихальної функції, дві лікарні встановили намети для лікування у людей проблем з диханням на місці після витоку небезпечних хімікатів в Мейдстоні", - йдеться у повідомленні.

Emergency services have shut the road leading to Rumwood Green Farm in Langley.



Police cars and fire engines have arrived and the air ambulance is in the field in the next road. pic.twitter.com/SkOD0NvSh2 — Sean McPolin (@SeanMcPolinKM) November 6, 2019

Як зазначається, жоден з пацієнтів не перебуває у важкому стані.

Більше 40 пожежників, офіцерів з агенції утилізації небезпечних матеріалів та спеціальний підрозділ хімічної безпеки працюють на місці надзвичайної події.

Фото: UK News in Pictures