У Британії стався витік хімікатів, 57 осіб у лікарні

У Британії стався витік хімікатів, 57 осіб у лікарні

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Укрінформ
У графстві Кент біля міста Мейдстон, що у Великій Британії, стався витік хімікатів, внаслідок чого постраждали щонайменше 57 осіб.

Про це повідомляє місцеве видання KentOnline.

"П'ятдесят сім людей шпиталізовані через погіршення дихальної функції, дві лікарні встановили намети для лікування у людей проблем з диханням на місці після витоку небезпечних хімікатів в Мейдстоні", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, жоден з пацієнтів не перебуває у важкому стані.

Більше 40 пожежників, офіцерів з агенції утилізації небезпечних матеріалів та спеціальний підрозділ хімічної безпеки працюють на місці надзвичайної події.

Фото: UK News in Pictures

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