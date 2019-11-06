У Британії стався витік хімікатів, 57 осіб у лікарні
Про це повідомляє місцеве видання KentOnline.
"П'ятдесят сім людей шпиталізовані через погіршення дихальної функції, дві лікарні встановили намети для лікування у людей проблем з диханням на місці після витоку небезпечних хімікатів в Мейдстоні", - йдеться у повідомленні.
Emergency services have shut the road leading to Rumwood Green Farm in Langley.— Sean McPolin (@SeanMcPolinKM) November 6, 2019
Police cars and fire engines have arrived and the air ambulance is in the field in the next road. pic.twitter.com/SkOD0NvSh2
Як зазначається, жоден з пацієнтів не перебуває у важкому стані.
Більше 40 пожежників, офіцерів з агенції утилізації небезпечних матеріалів та спеціальний підрозділ хімічної безпеки працюють на місці надзвичайної події.
Фото: UK News in Pictures