Військова операція у Сирії ускладнює відносини Туреччини з ЄС – представник Єврокомісії

Військова операція Туреччини у Сирії, як і її дії у Східному Середземномор’ї, значно ускладнили двосторонні відносини цієї країни з ЄС, які були й без того складними після погіршення там ситуації з правами людини та з демократією.

Про це у середу під час виступу на спільному засіданні трьох Комітетів Європарламенту - із закордонних справ, у питаннях громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ, та з питань розвитку - заявив заступник Директора Генерального директорату Єврокомісії з питань розширення Марчіл Поповскі (M.Popowski), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відносини між ЄС і Туреччиною залишаються складними, що пов’язано із погіршенням ситуації з правами людини і з демократією у цій країні, а також напругою у її відносинах із деякими країнами ЄС. Все це призвело, де-факто, до заморожування переговорів про входження (до ЄС) та щодо модернізації митного союзу. Ці взаємини нині проходять складний етап також унаслідок дій Туреччини у Східному Середземномор’ї та останніх подій навколо військової операції у Північній Сирії, яку ЄС публічно засудив», - сказав представник Єврокомісії.

Водночас він зазначив, що Євросоюз продовжує виконувати умови спільної Заяви ЄС-Туреччина щодо біженців, незважаючи на «велику кількість негативної риторики» з боку президента та уряду цієї країни.

Зокрема Поповскі нагадав, що ЄС майже завершив виплату другого траншу допомоги на утримання сирійських біженців у Туреччині загальним обсягом 6 мільярдів євро.

За його словами, за останні два місяці масштаби нелегальної міграції з Туреччини до ЄС значно зросли, більшу частину таких «нерегульованих» біженців становлять іранці, афганці та пакистанці. Водночас турецька влада звернулася до ЄС із проханням про нарощування підтримки, що стало головною темою візиту Єврокомісара з міграції та внутрішніх справ Дімітріса Аврамопулоса до Анкари у жовтні поточного року.

За підсумками візиту Єврокомісія підготувала додатковий пакет заходів вартістю близько 50 мільйонів євро, які будуть передані Туреччині в рамках програми допомоги перед входженням до ЄС, а також з використанням інструментів з підтримання стабільності і миру. Зокрема, йшлося про надання відповідного тренування та підвищення спроможностей турецької берегової оборони у проведенні пошуково-рятувальних операцій.

«Військова операція в Північній Сирії ще більше ускладнила ситуацію і отримала відповідну реакцію з боку ЄС. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер чітко заявив, що фінансування Євросоюзом інфраструктури для повернення сирійців та для «реінтеграції» біженців у Північній Сирії не розглядається. ЄС не надаватиме стабілізаційну допомогу або допомогу на розвиток у регіонах, де права місцевого населення ігноруються або порушуються. Будь-яке таке повернення має бути добровільним та гідним», - підкреслив представник Єврокомісії.

«Ми маємо переконатися, що жодні європейські фонди не будуть використані для проведення військової операції і насильницького повернення людей у райони, які турецька влада називає «безпечною зоною». Ми не використовуємо таке визначення, тому що очевидно, що ці райони не є «безпечною зоною», - додав Марчіл Поповскі.