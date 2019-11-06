Керівник адміністрації Трампа не свідчитиме у Конгресі - Білий дім

В.о. адміністрації Білого дому Мік Малвейні не свідчитиме у п’ятницю, 8 листопада, перед комітетами Палати представників, які ведуть розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це заявила радниця Білого дому Келліенн Конвей, повідомляє The Hill.

"Мені сказали, що ні", - сказала Конвей журналістам у Білому домі, коли її запитали, чи свідчитиме Малвейні у Конгресі цього тижня, як цього вимагають глави комітетів Палати.

Як повідомлялося, 5 листопада глави трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа відправили листа з викликом на свідчення в Конгресі в.о. адміністрації Білого дому Міку Малвйні.

Законодавці підозрюють його у безпосередньому виконанні розпоряджень президента Трампа з метою створення тиску на нове керівництво України.

Як відомо, Мік Малвейні відомий своїми суперечливими заявами щодо політики тиску з боку адміністрації Трампа на Україну. Зокрема, минулого місця чиновник дав пресконференцію в Білому домі, під час якої, фактично, підтвердив, що президент Трамп заморозив майже $400 млн оборонної допомоги Україні, щоби натиснути на Київ для проведення розслідування проти демократів.

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Журналісти перепитали Малвейні кілька разів, чи він дійсно каже про тиск на Україну, на що отримали ствердну відповідь. Брифінг транслювався у прямому ефірі. Утім, за кілька годин керівник адміністрації Трампа заявив, що його заява була висвітлена невірно, звинувативши у цьому ЗМІ.

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