Керівник адміністрації Трампа не свідчитиме у Конгресі - Білий дім
Про це заявила радниця Білого дому Келліенн Конвей, повідомляє The Hill.
"Мені сказали, що ні", - сказала Конвей журналістам у Білому домі, коли її запитали, чи свідчитиме Малвейні у Конгресі цього тижня, як цього вимагають глави комітетів Палати.
Як повідомлялося, 5 листопада глави трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа відправили листа з викликом на свідчення в Конгресі в.о. адміністрації Білого дому Міку Малвйні.
Законодавці підозрюють його у безпосередньому виконанні розпоряджень президента Трампа з метою створення тиску на нове керівництво України.
Як відомо, Мік Малвейні відомий своїми суперечливими заявами щодо політики тиску з боку адміністрації Трампа на Україну. Зокрема, минулого місця чиновник дав пресконференцію в Білому домі, під час якої, фактично, підтвердив, що президент Трамп заморозив майже $400 млн оборонної допомоги Україні, щоби натиснути на Київ для проведення розслідування проти демократів.
Журналісти перепитали Малвейні кілька разів, чи він дійсно каже про тиск на Україну, на що отримали ствердну відповідь. Брифінг транслювався у прямому ефірі. Утім, за кілька годин керівник адміністрації Трампа заявив, що його заява була висвітлена невірно, звинувативши у цьому ЗМІ.
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