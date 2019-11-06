У результаті авіаударів, здійснених російськими військовими літаками по населених пунктах на північному заході Сирії, зруйновано будівлю пологового будинку та дитячої лікарні, поранені два медики.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на джерела в сирійській опозиції і головного лікаря пологового будинку та дитячої лікарні.

"Будівля пологового будинку та дитячої лікарні була повністю зруйнована в населеному пункті Шнан, у зоні деескалації в провінції Ідліб. За даними спостережного центру за авіацією сирійської опозиції, російські військові літаки атакували населені пункти Джіср-аль-Шугхур, Аль-Янудіях, Шейх Сндян, Ганйа, Кафар-Сійнах, Баарбу, Сутух-аль-Дейр, Шейх Мустафа, Аль-Накер, Бсіда і Мішерфах", - вказано у повідомленні.

Як повідомила агентству Зухейр Каррат, головний лікар пологового будинку та дитячої лікарні "Іхлас" в селищі Шинан, військова авіація здійснила подвійний наліт на медичні об'єкти в ніч проти 6 листопада.

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"У результаті будівля лікарні майже повністю зруйнована, двоє медпрацівників отримали поранення. Новонароджені і пацієнти евакуйовані", - повідомила Каррат.

Сили цивільної оборони ("Білі каски") евакуювали персонал лікарні та загасили пожежу.

Російська авіація розбомбила пологовий будинок у Сирії / Фото: aa.com.tr

Як повідомляє інформагентство IHA, в результаті авіаударів по Джіср-аль-Шугхур загинула одна особа з числа цивільного населення, семеро були поранені. Напад був спрямований на будівлю міської ради, школу та мечеть.

За даними турецьких ЗМІ, у результаті ударів російської авіації на північному заході Сирії за останній тиждень загинуло 12 мирних жителів.