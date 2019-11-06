Трамп подякував Волкеру за свідчення у Конгресі про Україну

Президент США Дональд Трамп подякував колишньому спецпредставнику США в Україні Курту Волкеру за його свідчення, які він дав конгресменам в рамках процедури імпічменту.

Про це американський лідер написав у Twitter.

"Дякую Курту Волкеру, американському представнику в Україні, який заявив у своїх нещодавно опублікованих свідченнях Конгресу: “Ви запитали, які розмови я вів про "послуги за послугу" тощо. Ніяких, тому що я не знав, що існувала "послуга за послугу"”. Полювання на відьом!" - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що новина про затримку військової допомоги Україні стала для колишнього спецпредставника Державного департаменту США по Україні Курта Волкера справжньою несподіванкою. Про це він заявив під час закритих слухань у справі про імпічмент Трампа, про що свідчить опублікована комітетами Палати представників стенограма.

“(Новина про затримку допомоги Україні — ред.) заскочила мене зненацька. Я не знав причину. Жодної причини мені не надали… Ця (новина — ред.) пішла з Офісу управління бюджетом (Білого дому - ред.), тож я одразу подумав, що це стосувалось бюджетних питань, та що через якусь причину відбулася затримка”, - розповів він.

За словами Волкера, він не міг повірити в те, що затримка допомоги Києву могла статися через політику адміністрації в Білому домі.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США у понеділок оприлюднила перші стенограми із закритих слухань, що проходять у контексті розслідування з імпічменту Трампа.